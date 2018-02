NAUTICA: DELRIO, NUOVO CODICE OPERATIVO, UNA DELLE MISURE PIù ATTESE (3)

13 febbraio 2018- 12:33

(AdnKronos) - Il percorso per consentire la completa l’operatività di alcuni articoli della nuova legge è già in corso nel solco delle norme dettate dal Codice. L’ultimo aggiornamento della normativa di settore era datato al 2005 con l’emanazione del primo "Codice della nautica che aggiornava la 'legge quadro' 11 febbraio 1971 n. 50 'Norme sulla navigazione da diporto'. Successivamente modificata con diversi interventi, la disciplina era comunque arrivata in buona parte fino ai giorni nostri, rendendo così necessario un intervento importante, portato a termine appunto con l’approvazione del Decreto Legislativo n.229 del 3 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio 2018.