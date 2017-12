NAUTICA: DEMARIA (UCINA), PROSEGUE CRESCITA, CODICE RISULTATO STRAORDINARIO

12 dicembre 2017- 17:52

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - La nautica italiana naviga con il vento in poppa. Anche il 2017 ha confermato il trend positivo di forte ripresa e per il 2018 si prevede un ulteriore consolidamento. Ma la svolta epocale è arrivata con il nuovo codice della nautica da diporto, per il quale è ora atteso a breve il nuovo regolamento di attuazione e che imprime un nuovo abbrivio al rilancio del settore. E' un bilancio più che positivo quello che ha tracciato, oggi Roma, l'assemblea nazionale di Ucina Confindustria Nautica, che oggi a Roma ha riunito imprenditori e operatori della nautica e rappresentanti di Governo e istituzioni. Molto attese le indicazioni sulle previsioni 2018 del mercato nautico. L'indagine condotta dall'Ufficio Studi di Ucina Confindustria Nautica ha visto il 69% delle aziende coinvolte dichiarare, sulla base del portafoglio ordini, una crescita del fatturato 2018: il 38% degli intervistati indica un aumento fino a + 10%, il 26% tra il 10 e il 20%, il 5% oltre il 20%. Per il 28% degli intervistati il 2018 sarà un anno di stabilità, mentre soltanto il 3% prevede una contrazione rispetto al fatturato 2017.Ma i riflettori si sono puntati oggi sul nuovo codice della nautica. “Il nuovo codice della nautica, gli strumenti per competere” è stato l'argomento centrale dell'Assemblea pubblica cui hanno partecipato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il relatore del provvedimento al Senato, Raffaele Ranucci e la presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria. Presenti anche tutte le associazioni che hanno lavorato alla stesura del Codice: Assilea, Assomarinas, Assonat-Confcommercio, Confarca. "E' un risultato straordinario", ha dichiarato Demaria. "Non è stato un lavoro facile, soprattutto all'inizio ma è stato sempre improntato all'ascolto e al dialogo. L'associazione ha fatto la sua parte e così hanno fatto le istituzioni. Il nuovo codice è un bell'esempio e crediamo possa essere replicato anche in altri settori".