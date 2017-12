NAUTICA: DEMARIA (UCINA), PROSEGUE CRESCITA, CODICE RISULTATO STRAORDINARIO

12 dicembre 2017- 18:07

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Con il nuovo codice della nautica, l’articolata filiera della nautica può finalmente contare su uno strumento moderno e competitivo, che semplifica gli adempimenti a carico dell’utenza e sostiene lo sviluppo della cantieristica e del refitting, riconosce pari dignità e amplia le attività commerciali, si applica anche alle unità iscritte al Registro internazionale, riconosce il Bollino Blu rilasciato per evitare la duplicazione dei controlli in mare, prevede le motorizzazioni gpl, introduce nuove figure professionali, riforma la patente nautica, tutela i natanti, chiarisce alcuni aspetti del leasing, rende più competitiva la bandiera italiana e introduce, a partire dal 2018, la Giornata del Mare nelle scuole di ogni ordine e grado. "Le aree del codice sono tantissime - ha detto Demaria - ma c'è un tema che solo apparentemente sembra portare meno beneficio, e cioè la Giornata della cultura del mare. Negli anni passati, c'è stata una cultura contraria alla nautica, come abbiamo visto con le misure del Salva Italia del Governo Monti. Ma il nostro Paese è un'enorme passerella sul mare e noi dobbiamo creare quell'humus perché si diffonda la cultura del mare, per portare a conoscenza di tutti quanto valga il mare. Diffondere questo humus non potrà che portare benefici. Il nuovo codice della nautica è la cosa più grandiosa che siamo riusciti a fare". Tra le novità, il Registro Telematico rappresenta senz’altro un enorme successo in fatto di semplificazione. A riguardo, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, ha sottolineato che “non sarà più necessario recarsi presso la Capitaneria che ha emesso il documento per tutti gli atti che riguardano la proprietà, ma sarà possibile operare attraverso qualsiasi sportello telematico. L’archivio telematico sarà poi espressamente collegato alle attività di verifica in mare, al fine di evitare duplicazione di controlli”.