NAUTICA: DEMARIA (UCINA), PROSEGUE CRESCITA, CODICE RISULTATO STRAORDINARIO (3)

12 dicembre 2017- 18:53

(AdnKronos) - "Un tema di grande interesse per l'utenza è quello delle dotazioni, che saranno rivisitate nel regolamento di attuazione coniugando sicurezza e innovazione tecnologica, mentre per chi ha già il patentino VHF non sarà richiesto esame", ha spiegato il senatore Raffaele Ranucci. "Inoltre abbiamo fissato alcune regole per i natanti adibiti a noleggio o dati in locazione". Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea (Associazione Italiana Leasing) ha ricordato l'importanza del Registro Telematico per la ripartenza del finanziamento bancario al settore e anche il lavoro svolto con Ucina in sede di legge di bilancio per la difesa del leasing. Nel corso dell’Assemblea privata, sono stati presentati ai soci di Ucina tre progetti associativi per il rilancio della competitività. Si tratta della Camera internazionale arbitrale del mare e della nautica, che è studiata nell'interesse di tutte le aziende del settore per la risoluzione delle controversie legali e tecniche di ogni rapporto inerente alla nautica o comunque connesso al mare e alla navigazione; del consorzio Co.ge.pir., appena costituito per organizzare il recupero e lo smaltimento dei razzi di soccorso, previsto dalla recente normativa, nell’interesse generale e non solo delle aziende produttrici. Altro progetto è il Blue Italian Growth (BIG), il nuovo cluster tecnologico nazionale costituito il 30 novembre scorso su impulso del Miur, e che vede partner capofila il Cnr e del quale Ucina è socio fondatore. Il cluster favorisce e coordina la collaborazione tra ricerca pubblica e privata, generando opportunità d'innovazione e sviluppo tecnologico per il sistema industriale marino e marittimo italiano.