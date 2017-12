NAUTICA: DOMANI A ROMA ASSEMBLEA UCINA

11 dicembre 2017- 22:35

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Si terrà domani a Roma, presso la Pinacoteca del Tesoriere di Palazzo Patrizi, l'assemblea generale dei soci Ucina che vedrà riuniti gli imprenditori della nautica da diporto per una giornata di lavori, di confronto e di aggiornamento sul settore. Primo appuntamento alle 12,00 per le sette assemblee di settore, nel corso delle quali saranno affrontate e approfondite le tematiche relative ai settori merceologici delle navi da diporto, natanti e imbarcazioni fino a 24 metri, accessori, unità pneumatiche, unità a vela, motori, porti e turismo nautico.Alle 14,30 è in programma l'assemblea pubblica sul tema "Il nuovo codice della nautica, gli strumenti per competere" che sarà aperto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e dalla presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria.Al convegno, nell'ambito del quale saranno illustrate e commentate le principali novità del nuovo Codice della Nautica, parteciperanno inoltre: Riccardo Nencini, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Luigi Casero, viceministro dell'Economia e delle Finanze, Raffaele Ranucci, relatore del Codice al Senato, Tiziano Arlotti, relatore Legge delega sul demanio alla Camera, le rappresentative del Coordinamento che ha promosso la revisione del Codice, oltre a Ucina, Assilea-Associazione Italiana Leasing, Assomarinas, Assonat-Confcommercio, Confarca. L'assemblea sarà , infine, l'occasione per un aggiornamento sui dati di mercato con le prime previsioni 2018 e per comunicare ufficialmente le date del 58° Salone Nautico organizzato a Genova da Ucina Confindustria Nautica.