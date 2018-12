13 dicembre 2018- 09:51 Nautica: Ferretti Group secondo nel Global Order Book 2019

Milano, 13 dic. (AdnKronos) - Con un valore della produzione che si prospetta oltre i 650 milioni di euro e i migliori profitti tra i leader del settore, Ferretti Group si attesta al secondo posto nel Global Order Book 2019, la classifica di riferimento dei 20 maggiori produttori di barche sopra i 24 metri appena pubblicata dalla rivista Boat International UK. Sono stati 91 progetti realizzati (in crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente) e sono 2.952 i metri di barche sopra i 24 metri in costruzione (in aumento del 6,9%), 7 brand e 6 cantieri per citare alcuni numeri"."La nautica italiana sta bene e Ferretti Group sta benissimo. Il Global Order Book 2019 è una lettura piacevole e gratificante: l’Italia domina ancora una volta la classifica per la produzione di barche oltre i 24 metri e il nostro Gruppo cresce a velocità sorprendente e inarrestabile. Eccellenza e innovazione, sostenute dalla solidità industriale e finanziaria, hanno portato gli straordinari risultati del 2018 in termini di utili e fatturato” ha dichiarato Alberto Galassi, amministratore delegato del Gruppo Ferretti.