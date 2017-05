NAUTICA: FRERS, RIPARTIRE DA VELA PER APPASSIONARE GIOVANI

16 maggio 2017- 16:36

Milano, 16 mag. (AdnKronos) - Ripartire dalla vela per tornare a fare appassionare i giovani al mare e alla nautica. Questo il messaggio che viene lanciato in occasione della tavola rotonda organizzata durante MonteNapoleone Yacht Club. Una proposta che nasce dalla evidenza che manca una nuova generazione di diportisti e che mette d'accordo tutti: dal progettista German Frers, al presidente di Nautica Italiana Lamberto Tacoli, dal vicepresidente di Ucima Maurizio Balducci al sociologo Francesco Morace.Quest'ultimo in particolare, definisce quello della nautica "un mondo un po' vecchio per radici e per modo di proporsi. E' necessario trovare qualcosa che sia attrattivo, da proporre anche nelle scuole, per farli uscire di casa, staccarli dalla rete e metterli in una rete di relazioni legate al mare". Non è un atto d' accusa contro il digitale il suo: "i giovani amplificano con il digitale le loro passioni", ma bisogna "passare dallo storytelling allo storydoing, fare vivere l'esperienza, che sia forte e appagante, per dare un grande orizzonte al settore".