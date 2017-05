NAUTICA: FRERS, RIPARTIRE DA VELA PER APPASSIONARE GIOVANI (2)

16 maggio 2017- 16:36

(AdnKronos) - Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'architetto e velista argentino German Frers, terza generazione di progettisti che hanno firmato soprattutto barche a vela come il Moro di Venezia, lo Stealth di Gianni Agnelli e Luna Rossa di Patrizio Bertelli. "Bisogna ravvivare la passione per il mare a cominciare dai giovani, bisogna portarli in mare. Del resto tutto quel che serve è un salvagente". Un passaggio che Francia e Spagna ad esempio hanno già metabolizzato e lanciato iniziative ad hoc, come programmi nelle scuole destinati ai più giovani.Anche Balducci evidenzia che "la popolazione di diportisti sta invecchiando. Dobbiamo fare riscoprire la voglia di mare ai giovani. Oggi la nautica è vista come una risorsa. Possiamo portare risultati al paese se non vengono posti ostacoli". Per Lamberto Tacoli, presidente e ad di Perini Navi e presidente di Nautica Italiana, "la nautica intesa come sport è la vela. E' esattamente questa la strada da intraprendere per riavvicinare i giovani al mare e farli appassionare alla nautica".