NAUTICA: GERMAN FRERS, IN ITALIA TROPPA BUROCRAZIA

16 maggio 2017- 13:03

Milano, 16 mag. (AdnKronos) - La nautica italiana è penalizzata dalla troppa burocrazia. Parola di German Frers, architetto e velista argentino, terza generazione di progettisti che hanno firmato soprattutto barche a vela come il Moro di Venezia, lo Stealth di Gianni Agnelli e Luna Rossa di Patrizio Bertelli. "La situazione economica - spiega all'Adnkronos - ancora influisce sulla nautica. In Italia collaboro con diversi cantieri come Persico e sto facendo delle belle barche anche per Wally e scavi nuovi per gli Swan di Ferragamo. In "Italia c'è tanto a livello di impiantistica, soprattutto per le barche a motore. I cantieri sono in tutte le parti del mondo, anche per questioni di fiscalità, ma il tratto italiano si vede ovunque".Tuttavia, resta il fatto che "c'è troppa burocrazia per chi arriva da fuori. Manca un po' di fiducia da parte degli stranieri nei confronti dell'Italia" tanto che per far realizzare yacht 'superior' "un cliente straniero prima di venire in Italia ci pensa cinque volte". Insomma, troppi cavilli e troppo controlli, sottolinea Frers che hanno "fatto perdere un po' la passione per il mare. Per ravvivarla si deve ricominciare dai giovani, bisogna portarli in mare. Del resto tutto quel che serve è un salvagente. Ci vuole più libertà per fare tornare la voglia di mare" conclude Frers.Al progettista MonteNapoleone Yacht Club ha dedicato una mostra a cielo aperto 'German Frers a life for Yacht Design, in occasione della terza edizione della manifestazione curata da Antonio Vettese in cui le boutique del quadrilatero ospitano i più prestigiosi cantieri nautici.