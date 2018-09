21 settembre 2018- 17:49 Nautica: Salvini, è orgoglio italiano, incredibili numeri Salone

Roma, 21 set. (AdnKronos) - “Ho invitato gli italiani a venire a Genova a visitare il Salone Nautico, perché è un evento che merita: i numeri di questa edizione sono incredibili e dopo la tragedia che ha colpito la città, l’organizzazione del Nautico non solo non ha rallentato, ma ha accelerato, tanto che sono arrivati nuovi espositori”. A dichiararlo Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella visita il 58°Salone Nautico a Genova accompagnato dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi e dal Sindaco di Genova, Marco Bucci. “Sono qui per valorizzare il lavoro di un settore che è un vero orgoglio italiano. La nautica è un esempio di lavoro, attività e ricchezza per il Paese”, ha detto Salvini.Dopo un incontro riservato, la presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, ha accompagnato la visita del ministro in tutta l’esposizione mostrando la produzione accessori, la vela, i natanti, i propulsori, i superyacht. “Con il Vicepresidente del Consiglio abbiamo potuto approfondire i principali temi di interesse per lo sviluppo del settore – ha dichiarato al termine dell’incontro Demaria. Confidiamo nel suo supporto dalla cabina di regia di Palazzo Chigi per un settore le cui competenze interessano numerosi Ministeri”.