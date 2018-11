14 novembre 2018- 14:11 Nautica: Ucina a salone internazionale Metstrade

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - E’ stato inaugurato ieri il Metstrade (Marine Equipment Trade Show), il più significativo salone internazionale per gli operatori del settore della componentistica e degli accessori per la nautica da diporto -, in programma ad Amsterdam fino al 15 novembre. Ad aprire il tradizionale Breakfast Briefing sul tema dell’importanza dell'innovazione nello sviluppo del prodotto e nella trasformazione della produzione, è stato il Presidente di Icomia (International Council of Marine Industry Associations) e Vice Presidente di Ucina Confindustria Nautica, Andrea Razeto che ha illustrato i dati del settore contenuti all’interno dell’ICOMIA Statistics Book.A seguire, la consegna da parte di Birgit Schnaase, presidente della giuria, del DAME Award 2018 a Triskel Marine Integrel. Numerose le aziende italiane che hanno ricevuto menzioni speciali a dimostrazione del ruolo da protagonista dell’industria nautica da diporto italiana. Nel corso della giornata, le 70 aziende italiane che espongono all’interno della collettiva organizzata da Ice Agenzia con il supporto di Ucina Confindustria Nautica tra l’Italian Pavilion e il SuperYacht Pavilion, hanno ricevuto la visita ufficiale dell’Ambasciata d’Italia all’Aja, rappresentata da Silvia Principi-Trade Office. Silvia Principi, accompagnata da Fabrizio Di Clemente, Direttore ice Agenzia di Bruxelles, è stata accolta dalla presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria e Marina Stella, Direttore Generale, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra Ucina e Ice Agenzia per la promozione del Made in Italy all’estero.