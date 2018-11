12 novembre 2018- 13:58 Nautica: Ucina, Made in Italy protagonista a salone Metstrade (2)

(AdnKronos) - Il premio, destinato alle aziende che attraverso il loro impegno mirano a salvaguardare l’ambiente, sarà consegnato dalla Presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria, martedì 13 novembre al National Maritime Museum di Amsterdam nel corso della cena di gala organizzata da METSTRADE e IBI- International Boat Industry magazine. Le attività congiunte di Ice e Ucina Confindustria Nautica proseguiranno nel 2019, con il Boot di Düsseldorf (19 – 27 gennaio 2019) dove l’Associazione sarà presente con uno stand istituzionale, punto di riferimento per gli associati e per le aziende italiane di settore così come per la stampa e gli operatori italiani e internazionali che visitano la rassegna tedesca.