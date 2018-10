2 ottobre 2018- 16:53 Nautica: Ucina organizza primo padiglione Italia a Ibex Show

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Apre oggi a Tampa, in Florida, l’Ibex Show (2-4 ottobre 2018) organizzato da NMMA (National Marine Manufacturers Association) e Rai Amsterdam, primo appuntamento autunnale del piano export per Ucina Confindustria Nautica dopo il 58° Salone Nautico conclusosi la settimana scorsa. Nell’ ambito del piano 2018/2019 per il sostegno all’ export, realizzato grazie alla conferma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del Piano straordinario di promozione del Made in Italy, Ucina organizza a Tampa il primo Padiglione nazionale, con una rappresentanza qualificata delle aziende italiane leader di mercato nel segmento degli accessori e della componentistica: Besenzoni, F.lli Razeto&Casareto, Gianneschi Pumps and Blowers, Idromar International. Gli Stati Uniti, dove a seguire si terrà il Fort Lauderdale Boat Show (31 ottobre - 4 novembre) con la presenza di una collettiva di aziende italiane sempre organizzata da ICE Agenzia in collaborazione con UCINA, rappresentano il primo mercato mondiale per numero di diportisti, di imbarcazioni prodotte, e per giro di affari generato dal settore.“Il collegamento tra MetsTrade e Ibex, entrambe organizzate da RAI Amsterdam, è un aspetto assolutamente positivo, come è positivo il fatto che RAI Amsterdam dialoghi con Ucina per organizzare un gruppo nazionale", ha dichiarato Alessandro Gianneschi, Business Development Gianneschi Pumps and Blowers. “Fondamentale quindi il supporto di Ucina che da anni organizza, in collaborazione con ICE Agenzia, collettive di aziende italiane al Mets e che quest’anno ha fatto altrettanto con la fiera americana per poter garantire una rappresentanza di aziende italiane. La partecipazione a Ibex rappresenta un’opportunità importante per le imprese che, oltre alla vetrina offerta dal Fort Lauderdale Boat Show, vogliono farsi conoscere e investire nel mercato americano, punto di contatto fondamentale anche per l’espansione in Sud America”.