NAUTICA, UCINA PRESENTA 'PACCHETTO ITALIA' A BOOT DüSSELDORF

22 gennaio 2018- 14:15

Roma, 22 gen. - (AdnKronos) - E' stata consegnata alla stampa internazionale e agli operatori stranieri presenti al Boot di Düsseldorf 'Italy, Tax & Yachting', l'edizione inglese della guida “Nautica & Fisco”, editata da Ucina in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, che raccoglie tutte le novità e le disposizioni di legge intervenute in tema fiscale e doganale.Si tratta di provvedimenti, promossi da Ucina in collaborazione con il Governo, che rendono l’Italia competitiva rispetto agli altri paesi Europei e del Mediterraneo: si va dalle semplificazioni amministrative introdotte con il nuovo Codice della nautica a chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione Iva alla navigazione commerciale, dall'applicazione dell’Iva al 10% per gli ormeggi fino a un anno alla Flat Tax per i cittadini stranieri che spostano la residenza fiscale in italia e alla nuova Camera Internazionale Arbitrale del Mare e della Nautica. A Düsseldorf, Ucina ha presentato il Pacchetto “Nautica, destinazione Italia”, nel quale si evidenziano i risultati delle più importanti attività messe in campo dall'Associazione in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e ICE Agenzia e alla Flat Tax per gli stranieri introdotta dal Governo, per lo sviluppo e la promozione dell'intera filiera della nautica da diporto italiana.L’Italia - sottolinea una nota di Ucina - si candida peraltro concretamente a un ruolo di leadership nello yachting in Mediterraneo. La Croazia, infatti, ha aumentato da una fino a otto volte la tassa d’ingresso nel paese, mentre la normativa francese penalizza gli equipaggi e la Spagna applica una corporate tax sul charter.La guida “Italy, Tax&Yachting”, pensata in seguito all’importante evoluzione sia della normativa nazionale sia di quella comunitaria, è la prima edizione in lingua inglese di Nautica & Fisco edito da UCINA in collaborazione con Agenzia delle Entrate: la diffusione internazionale della guida avverrà con il supporto di ItalianYachtMasters l'associazione italiana di Comandanti e Ufficiali di superyacht associata UCINA, ambasciatrice dell'eccellenza e della professionalità della marineria Italiana all’estero.