7 dicembre 2018- 11:14 Nautica: Ucina, proficuo incontro con ministro Centinaio (2)

(AdnKronos) - Ucina, prosegue l'associazione, "si sta battendo perché in sede di Legge di bilancio sia accolto normativamente il pronunciamento della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto che devono tenersi ben distinti i casi in cui il privato abbia realizzato a sue spese le infrastrutture, che al termine della concessione entrano nel patrimonio dello Stato, da quelli in cui tali infrastrutture siano già pubbliche e siano solo date in gestione". L'Associazione "esprime soddisfazione per la sensibilità mostrata dal ministro Centinaio, che ha piena conoscenza delle questioni è del cui fattivo contributo è certa. L'occasione è stata anche utile per sensibilizzare il massimo vertice del turismo sulle conseguenze disastrose della tempesta che ha colpito specialmente la costa ligure il 29 ottobre scorso".