14 gennaio 2019- 15:46 Nautica: Ucina sarà 'Casa Italia' a 50° edizione Boot Dusseldorf

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Ucina Confindustria Nautica, l’associazione di categoria che rappresenta l’intera filiera dell’industria nautica da diporto in Italia, sarà presente alla 50° edizione del Boot di Düsseldorf, dal 19 al 27 gennaio prossimi, con uno stand istituzionale (Hall 7 A / G01) per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Al Boot, sarà il punto di riferimento per le 138 aziende italiane presenti, così come per gli operatori italiani e internazionali che visiteranno la rassegna tedesca. Il salone di Düsseldorf sarà, inoltre, l’occasione per fornire le prime anticipazioni in merito al 59° Salone Nautico che, come annunciato in occasione dell’assemblea dei soci Ucina, riunitasi a Roma lo scorso 19 dicembre, si terrà a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi. “Saremo “Casa Italia” – dichiara Carla Demaria, presidente di Ucina Confindustria Nautica –, un luogo dove tutte le aziende italiane, espositrici e non, potranno incontrarsi, fare business e ricevere importanti aggiornamenti in merito alle novità normative e fiscali, nonché alle previsioni sull’andamento del mercato nautico in Italia e nel mondo. La presenza di Ucina all’estero – continua Demaria – ha il preciso intento di promuovere il Sistema Italia e tutta la filiera della nostra nautica da diporto, dalla cantieristica al refitting fino alla portualità turistica”. Lo scorso dicembre, l'assemblea dei soci Ucina ha approvato, inoltre, il piano di presenze internazionali ai principali Saloni esteri con la formula di presenza istituzionale e collettiva di aziende. Nel 2019, Ucina parteciperà, oltre al Boot di Düsseldorf, al Dubai International Boat Show (26 Febbraio - 2 Marzo), all’Ibex Show di Tampa in Florida (1-3 ottobre), al Fort Lauderdale Boat Show (30 ottobre – 3 novembre) e al METS TRADE di Amsterdam (19 – 21 novembre).