15 settembre 2018- 15:59 Nautica: Ucina, verso ulteriore proroga applicazione norma patente piccoli motori (2)

(AdnKronos) - “Siamo lieti di questa ulteriore possibilità che ci consente di lavorare con la dovuta attenzione agli approfondimenti tecnici necessari, in concerto con l’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’On. Edoardo Rixi – ha dichiarato Carla Demaria, Presidente UCINA Confindustria Nautica – al quale, oltre al ringraziamento per il continuo confronto con l’Associazione nazionale di categoria, faccio le felicitazioni per la prestigiosa e meritata nomina a Vice Ministro”.