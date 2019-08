1 agosto 2019- 10:42 Nave Gregoretti, fermati due presunti scafisti

Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Due ventenni, uno del Senegal e l'altro del Gambia, sono stati fermati dalla polizia di Ragusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le squadre mobili di Ragusa e Siracusa hanno lavorato insieme tutta la notte per raccogliere gli indizi a loro carico. Le indagini sono tuttora in corso per individuare i responsabili del secondo gruppo di migranti soccorsi dalla nave Gregoretti. La procura di Ragusa, dopo la fase di convalida dell’attività di polizia giudiziaria, trasmetterà gli atti alla procura di Siracusa competente in quanto i migranti sono sbarcati ad Augusta anche se immediatamente trasferiti presso l'hotspot di Pozzallo.