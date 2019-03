18 marzo 2019- 14:01 Nazismo: Mattarella, 'memoria stragi importante per democrazia e civiltà Europa'

Modena, 18 mar. (AdnKronos) - "Conservare la memoria" degli eccidi nazifascisti "è importante per la nostra democrazia e la civiltà d'Europa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Modena una delegazione di parenti delle vittime della strage di Monchio, Costrignano, Susano e Savoniero, frazioni del comune di Palàgano."La Repubblica vi è vicina -ha aggiunto il Capo dello Stato- nel ricordo di una di queste stragi, purtroppo numerose, che hanno contrassegnato alcune regioni del nostro Paese in quel periodo. E' un ricordo da mantenere e da trasmettere alle nuove generazioni, perchè si rendano conto di quello che si è sofferto e che va evitato per il futuro".