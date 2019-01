16 gennaio 2019- 16:07 Ncc: Camanzi (Art), 'in dl serve visione più ampia, eliminare vincoli su taxi'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Il dl sugli autoservizi pubblici non di linea "non affronta tutte le tematiche di settore rilevanti" e "non coglie la necessità di quella visione più ampia, collegata all’evoluzione della mobilità urbana ed extra-urbana, pubblica e privata, e soprattutto ai benefici per l’utenza". Sono i rilievi mossi dal presidente dell'Autorità dei Trasporti, Andrea Camanzi, nel corso di un'audizione alla Camera. "Le ragioni che hanno spinto il Governo a intervenire sulla materia, e la ratio delle relative previsioni sono condivisibili" e, ora, indica, "la legge di conversione potrebbe, quindi, costituire la sede per dare organicità e maggior valenza alle previsioni del decreto legge". "E' necessario - afferma Camanzi - da un lato, eliminare una serie di vincoli che gravano sul servizio di taxi. Tra questi, ad esempio, il divieto per i titolari di licenza di praticare sconti alla clientela, il divieto di cumulo di più licenze, i vincoli previsti in alcuni atti convenzionali degli organismi di gestione dei c.d. radio-taxi che impongono agli aderenti di acquisire le proprie corse esclusivamente tramite la cooperativa o il consorzio di riferimento, o che vietano l’utilizzo di sistemi innovativi non legati alle tradizionali centrali radio".Per l'Art, è, inoltre, necessaria una revisione del concetto di “territorialità” comunale, in favore di un più duttile ed efficiente concetto di “bacino ottimale di gestione” dei servizi di taxi e noleggio con conducente. "Similmente a quanto avvenuto in altri settori dei servizi pubblici locali, la concreta individuazione di tali bacini ottimali di gestione potrebbe essere rimessa alle Regioni, o eventualmente a più Regioni su loro intesa, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze", spiega Camanzi.