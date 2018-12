27 dicembre 2018- 18:41 Ncc: Comitato su manichino Di Maio bruciato, prendiamo le distanze

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "Come Comitato Difesa Ncc (Anitrav, Fai Confcommercio e Federnoleggio Confesercenti) prendiamo fermamente le distanze da quanto successo". Così il presidente di Anitrav, Mauro Ferri dopo che un manichino del vicepremier Luigi Di Maio impiccato con in mano il cartello 'schiavo dei tassisti' è stato bruciato in piazza della Repubblica."È un gesto forte e simbolico - sottolinea-, ma non ci appartiene. Capiamo la rabbia, ma non condividiamo queste espressioni e mentre stiamo a parlare di un manichino un collega in carne e ossa si è appena cosparso di benzina. Questo purtroppo è il clima di una piazza che cerca di farsi ascoltare da istituzioni sorde e quanto mai lontane dalla paura di chi presto sarà senza lavoro per decisioni frettolose e per mancanza di confronto".