11 gennaio 2019- 15:24 Ncc: Uggè, 'emendamento getta settore in caos, intervenga Governo'

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "L'emendamento presentato a sorpresa al disegno di legge di conversione del decreto semplificazioni, in tema di noleggio con conducente (NCC) rischia di vanificare l'importante lavoro di approfondimento e mediazione che il vice ministro dei Trasporti Edoardo Rixi sta razionalmente conducendo, in modo positivo". Ad affermarlo in una nota è il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè, che parla di una situazione preoccupante."Far tornare il settore in un clima di caos e lotta tra categorie, penalizza in maniera devastante le imprese del comparto del noleggio con conducente con prevedibili effetti negativi sugli occupati - spiega infatti Uggè - Confcommercio-Conftrasporto chiedono a tutto il Governo di intervenire con estrema urgenza per evitare che vengano arrecati danni alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini del Paese, che rischiano di trovarsi coinvolti nelle conseguenze di possibili azioni di protesta".