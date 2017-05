'NDRANGHETA: DA SALVINI A GRASSO, L'ALBUM FOTOGRAFICO DI LEONARDO SACCO

15 maggio 2017- 14:25

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - Da Matteo Salvini a Silvio Berlusconi, da Matteo Renzi a Pietro Grasso ad Angelino Alfano, fino al Papa. Sono trasversali gli incontri di Leonardo Sacco, coinvolto nell'indagine sulla cosca Arena, come documentano le immagini che lo ritraggono con numerosi protagonisti della vita politica italiana e anche con il Pontefice.Oggi la cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Arena è stata smantellata con l'arresto di 68 persone. La cosca, spiegano gli inquirenti, "per il tramite di Leonardo Sacco, governatore della 'Fraternita di Misericordia', si è aggiudicata gli appalti indetti dalla Prefettura di Crotone per le forniture dei servizi di ristorazione presso il centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto e di Lampedusa, affidati a favore di imprese appositamente costituite dagli Arena e da altre famiglie di 'ndrangheta per spartirsi i fondi destinati all'accoglienza dei migranti".