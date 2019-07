4 luglio 2019- 16:30 'Ndrangheta: gip, 'consigliere arrestato uomo di fiducia di Spagnolo' (2)

(AdnKronos) - Inoltre, nel corso della campagna elettorale per le amministrative di Lanate Pozzolo, "operava come trait d'unin tra gli esponenti della cosca mafiosa e gli esponenti politici locali. Numerose sono le conversazioni riportate dalle quali emerge come egli sia stato individuato direttamente da Spagnolo quale referente politico sul territorio lonatese e suo uomo di fiducia. Nessun dubbio, ovviamente, sussiste circa la consapevolezza di Misiano sull'appartenenza di Spagnolo alla 'ndrangheta di Cirò". Quale "referente politico dei 'calabresi' è potenzialmente in grado di contribuire alla causa politica della sua coalizione con un considerevole pacchetto di voti", si legge nell'ordinanza.