4 luglio 2019- 15:11 'Ndrangheta: ordinanza, 'politici si rivolgo ad arrestati per risolvere dispute' (2)

(AdnKronos) - "Il ricorso ai sodali per la risoluzione delle controversie diventa una prassi che trova il suo più grave epilogo nel momento in cui gli stessi consiglieri comunali di Ferno, Enzo Misiano e Alessandro Pozzi, rappresentanti dello Stato che amministrano il territorio, si rivolgono a Filippelli per evitare le pressioni estorsive dei De Novara". Una mediazione non gratis, ma che produce, si evidenzia nell'ordinanza di quasi 900 pagine, "l'accreditamento dell'organizzazione stessa anche all'interno dell'amministrazione comunale di Ferno" e indurrà alla promessa di "corsie preferenziali nella aggiudicazione del bando per la gestione dei campi sportivi comunali, creando i presupposti per quella che appare come la più classica delle dinamiche di permeazione della criminalità organizzata nelle istituzioni".