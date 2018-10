30 ottobre 2018- 09:06 'Ndrangheta: otto arresti a Milano per omicidi membri clan

Milano, 30 ott. (AdnKronos) - I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di assise di appello di Milano, nei confronti di otto persone, accusate degli omicidi di Carmelo Novella, Antonio Tedesco e Rocco Stagno, appartenenti alla locale di ‘ndrangheta di Seregno-Giussano, in provincia di Monza e Brianza e uccisi tra il 2008 e il 2010. Gli arresti sono stati effettuati nell'ambito dell'operazione 'Bagliore' del Ros che nell’aprile del 2011 aveva portato all'arresto di 19 persone ritenute responsabili di associazione mafiosa, omicidio, detenzione e porto illegale di armi, sottrazione e occultamento di cadavere. Le indagini, che si erano avvalse delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Belnome, capo del locale di ‘ndrangheta di Giussano, avevano consentito di accertare che l’omicidio di Novella, capo della Lombardia, era avvenuto per bloccare il suo tentativo di emancipazione dalla 'Provincia' reggina, mentre quelli di Tedesco e di Stagno erano da ricondurre alle dinamiche conflittuali interne alla locale di Guardavalle, in provincia di Catanzaro. A conclusione del processo di secondo grado la corte d’appello di Milano ha confermato la condanna all’ergastolo nei confronti degli otto imputati, e ha emesso l'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere.