2 luglio 2019- 11:39 'Ndrangheta: Salvini, 'oggi vittoria legalità contro troppi Mancuso ancora in giro'

Limbadi (Vv), 2 lug. (AdnKronos) - "Una bella giornata di vittoria della legalità e sono contento che questo potrà essere uno spazio dove si studia, si cresce e si combattono mafia, camorra e 'ndrangheta". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Limbadi, in Calabria, dove si trova per la consegna di una villa sequestrata alla 'ndrangheta, in particolare al clan Mancuso."Ringrazio i dodicimila uomini delle Forze dell'Ordine -ha aggiunto il titolare del Viminale- che in tutta la Calabria combattono quotidianamente contro i delinquenti. Anche le ultime leggi approvate da governo e Parlamento ci danno più forza per combattere i troppi Mancuso che ci sono in giro per l'Italia".