'NDRANGHETA: SANTELLI, MINNITI RIFERISCA IN PARLAMENTO

15 maggio 2017- 17:48

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - "Quali controlli sono stati effettuati in questi anni? L'indagine della Dda di Catanzaro sul clan Arena che ha coinvolto il centro Cara di Isola di Capo Rizzuto è uno spaccato inquietante". Lo afferma Jole Santelli, deputata di Forza Italia e coordinatore regionale del partito in Calabria. "La politica -aggiunge- deve interrogarsi su quanto poteva essere evitato attraverso un serio sistema preventivo. Chiediamo al ministro Minniti di riferire in Parlamento su quanto accaduto nell'ultimo triennio a Isola Capo Rizzuto e sulle attività preventive messe in opera dal Viminale. L'indagine ha disvelato l'ennesimo sistema di arricchimento delle cosche, che non lesinano di estendere i loro tentacoli in ogni possibile ambito Chiediamo, inoltre, un controllo immediato di tutte le strutture e le associazioni, ivi comprese le no profit, coinvolte nel settore dell'accoglienza. È necessario dare risposte chiare, trasparenti, certe all'opinione pubblica senza alcun ritardo e nella consapevolezza della estrema gravità della situazione e questo lo si può fare solo attraverso controlli preventivi severi".