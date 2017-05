NEL CUORE DI ROMA APRE IL PRIMO 'AVOCADO BAR' D’ITALIA

5 maggio 2017- 13:15

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Unire nel mondo del food tradizione e innovazione, made in Italy e cultura estera. Questa l’ambizione di un gruppo di amici che ha deciso di portare a Roma le più recenti tendenze del cibo healthy creando Avocado Bar: una food experience in cui l’avocado è protagonista di piatti e bevande che uniscono le proprietà benefiche del frutto con i principali elementi della dieta mediterranea. Già divenuto in altre città, come Amsterdam, Londra e New York, l’elemento caratterizzante dell’alimentazione sana ed equilibrata, l’avocado, ricco di fibre e vitamine, è già una passione quotidiana con un seguito di star e nuovi estimatori. Attraverso Avocado Bar il frutto sbarca in Italia con un primo spazio nel cuore di Roma e sono già state programmate le prossime aperture su Milano, Napoli e Bologna.Non è stata scelta a caso la location per l’apertura del locale prevista per fine giugno nel Rione centralissimo di Monti, in via Madonna dei Monti: una scelta capace di offrire un servizio non solo a tutti gli 'avocado lovers' della Capitale, ma anche un'ottima alternativa per i turisti che ogni giorno ammirano le bellezze dei Fori Imperiali e del Colosseo, a due passi da Avocado Bar. Il prodotto, per le sue caratteristiche, si presta benissimo a un servizio di consegna a domicilio, garantendo un posizionamento come food delivery salutare, idoneo ad offrire un menù che esprima già nella ricerca estetica la brillantezza del frutto sano per eccellenza.