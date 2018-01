NELLA MORSA DEL VORTICE

7 gennaio 2018- 07:04

(AdnKronos) - Prosegue il maltempo sull'Italia anche nel corso della seconda settimana dell'anno. Un vortice ciclonico di origine atlantica condizionerà il tempo sul Belpaese per diversi giorni, portando piogge abbondanti e tanta neve, soprattutto sui settori alpini. Ecco l’analisi messa a punto dagli esperti del sito ilmeteo.it 8-9 - Lunedì forti piogge al Nord, con locali nubifragi su Liguria di Ponente, alto Piemonte e tra vicentino e trevigiano in serata. Fenomeni intensi anche sul Friuli. Precipitazioni nevose a tratti abbondanti sulle Alpi occidentali sopra 1000 metri. Qualche pioggia sull'alta Toscana, più asciutto altrove. Martedì il maltempo interessa ancora il Nordest, con piogge sparse e locali temporali. Neve, debole, sulle Alpi sopra 900 metri. Perturbato sul Lazio con possibili temporali, piovaschi sulla Liguria di Levante. 10-11 - Prosegue la fase di tempo perturbato, con precipitazioni sparse su buona parte delle regioni. 12-14 - In questa fase, l'alta pressione delle Azzorre tenta di riconquistare terreno espandendosi sul Belpaese; contestualmente affluiscono correnti più fredde orientali che portano un calo delle temperature e qualche pioggia sulla Penisola, con occasionali nevicate lungo la dorsale appenninica e sui rilievi alpini.TEMPERATURE - In aumento fino a martedì 9, in calo a partire da venerdì 11.