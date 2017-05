NESTLé: CEDE A FROSTA LA VALLE DEGLI ORTI, MARE FRESCO E SURGELA

4 maggio 2017- 10:57

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - Il gruppo Nestlé ha raggiunto l’intesa con l’azienda FRoSTA per la cessione del ramo d’azienda relativo ai marchi La Valle Degli Orti, Mare Fresco e Surgela. Ad annunciarlo è la società in una nota. Nestlé ha individuato nel Gruppo FRoSTA, azienda attiva nel mondo del surgelato dal 1963 e in Italia dal 1989, con 440 milioni di euro di fatturato, 1600 impiegati e la presenza in 8 nazioni, il partner ideale per rilevare il ramo d’azienda e proseguire la valorizzazione dei marchi e relativi business oggetto della cessione. L'operazione si inquadra nel piano di sviluppo di Nestlé annunciato lo scorso dicembre che vedrà lo stabilimento di Benevento diventare “hub internazionale” focalizzandosi esclusivamente sulla produzione delle pizze surgelate a marchio Buitoni. L’investimento complessivo di 48 milioni di euro permetterà un rinnovamento radicale delle linee produttive, introducendo le tecnologie più avanzate oggi disponibili, così da fare dello stabilimento campano un’eccellenza produttiva in grado di soddisfare anche i mercati esteri. "Nessun impatto occupazionale negativo - sottolinea Nestlé - è previsto per lo stabilimento di Benevento, che anzi vedrà progressivamente crescere gli occupati all’avanzare del piano di sviluppo che prevede un forte incremento della capacità produttiva proprio della pizza surgelata".