2 maggio 2018- 17:34 Nestlè: raggiunto accordo con grandi catene dettaglio europee

Roma, 2 mag. (AdnKronos/ats) - Torna la pace tra la Nestlè e le grandi catene al dettaglio europee, che da mesi boicottavano i prodotti della multinazionale alimentare elvetica per spuntare prezzi e condizioni migliori. Bocche cucite sulle condizioni dell'intesa. "È stato trovato un accordo equilibrato", ha indicato a Francoforte un portavoce della società svizzera confermando una notizia pubblicata dal settimanale tedesco Lebensmittel-Zeitung. Non sono stati forniti dettagli in merito, né è noto l'ammontare delle perdite di fatturato che Nestléha subìto in queste settimane. L'intesa è stata confermata anche da un addetto stampa di Edeka, un grande dettagliante tedesco, e dalla svizzera Coop. Queste due società hanno fondato nel 2015 un'alleanza europea di acquisto, chiamata Agecore, che comprende anche la francese Intermarché, la belga Colruyt, l'italiana Conad e la spagnola Eroski. Stando alla Lebensmittel-Zeitung le sei imprese hanno un fatturato di circa 140 miliardi di euro. Secondo stime pubblicate alcune settimane fa, contribuiscono per circa 2 miliardi di franchi al fatturato di Nestlé, una cifra pari al 2% del totale dei ricavi e al 10% delle vendite in Europa. I dettaglianti in questione si erano uniti chiedendo a Nestlé concessioni in materia di prezzi e di condizioni. Non avendo ricevuto le risposte volute avevano cominciato a togliere dagli scaffali prodotti assai conosciuti, con marchi quali Nescafé, Maggi, Thomy, Buitoni, Nesquik, Wagner Pizza e Vittel.