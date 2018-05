2 maggio 2018- 17:34 Nestlè: raggiunto accordo con grandi catene dettaglio europee (2)

(AdnKronos/ats) - Ora la vertenza scoppiata alcuni mesi or sono è rientrata. "In relazione a Nestlé si torna all'attività normale", ha affermato un portavoce di Edeka. Mentre Coop promette di far beneficiare i clienti dell'accordo: "i risultati delle trattative si ripercuoteranno sui clienti sotto forma di vaste e attrattive promozioni di gruppi di prodotti Nestlé", ha indicato la società con sede a Basilea. A metà maggio sarà ad esempio lanciata una grande promozione con sconti fino al 30% su oltre 500 articoli Nestlé. I prodotti che erano stati tolti dagli scaffali torneranno al loro posto nei prossimi giorni, promette il dettagliante. Stando agli esperti a stupire in questa vicenda non sono tanto le accese discussioni fra dettaglianti e produttori, normali quando si rinnovano i contratti, quanto il boicottaggio pubblico di prodotti. Come altri rami, il settore si trova in trasformazione, complice l'apparire sul mercato di nuovi attori, come Amazon, che rimescolano le carte fra produttori, dettaglianti e consumatori. Il braccio di ferro è stato seguito con attenzione anche dai mercati finanziari. "A nostro modo di vedere la questione è molto importante per Nestlé e per tutta l'industria alimentare", avevano detto gli analisti della Banca cantonale di Zurigo. A loro avviso Nestlé non poteva fare troppe concessioni, per non vedersi confrontata con richieste analoghe da parte di altri dettaglianti.