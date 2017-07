NETWEEK: IN 1° SEM. RICAVI +5%, A SETTEMBRE NUOVO PIANO

28 luglio 2017- 11:21

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - Ricavi consolidati in crescita di circa il +5% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio e marginalità operativa lorda in aumento di circa l’8% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge dai risultati economici del primo semestre di Netweek, approvati ieri dal cda, che parla di "segnali incoraggianti".La società, dopo aver ultimato il proprio percorso di risanamento nei primi mesi nel 2017 nei tempi previsti dalla proposta di concordato, ha avviato un’attenta analisi delle opportunità editoriali tese a favorire un rapido rinnovamento del Gruppo, in modo da consolidare la propria posizione come uno dei primari operatori italiani nel settore dei periodici locali di informazione, diversificando al contempo la propria offerta nei servizi di comunicazione ed editoria digitale.Netweek comunica che, al fine di recepire in maniera puntuale l’impatto delle nuove iniziative editoriali avviate nei mesi scorsi, nonché riflettere gli eventuali upside relativi a potenziali integrazioni con operatori attivi principalmente nel settore della comunicazione e marketing digitale, il nuovo piano industriale verrà finalizzato e presentato al mercato degli investitori entro il prossimo mese di settembre.