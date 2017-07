NETWEEK: IN 1° SEM. RICAVI +5%, A SETTEMBRE NUOVO PIANO (2)

28 luglio 2017- 11:21

(AdnKronos) - "Per supportare tale processo di sviluppo, teso alla creazione di valore per i propri Azionisti, è importante - si legge in una nota- che la società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, talvolta impongono di dover agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l’approvvigionamento delle risorse necessarie al sostenimento degli investimenti". In tale prospettiva, il cda ha deliberato di convocare l’assemblea dei soci in sede straordinaria per il giorno 11 settembre 2017 in prima convocazione e, all’occorrenza, per il giorno 12 settembre 2017 in seconda convocazione alla quale proporre il conferimento di delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e/o emettere obbligazioni convertibili nella misura massima complessiva di 30 milioni di euro, anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, modificando conseguentemente lo statuto sociale.La società ha deliberato il rinvio dell’approvazione della relazione semestrale, precedentemente fissata per il giorno 4 agosto 2017, alla data dell’11 settembre 2017 con conseguente aggiornamento del calendario eventi societari.