5 ottobre 2018- 15:40 Neuromed, corretti stili di vita al Circo Massimo di Roma

Roma, 5 ott. (AdnKronos Salute) - Alimentazione e salute al Circo Massimo di Roma. In occasione dell'iniziativa Villaggio Coldiretti, da oggi al 7 ottobre, l'Irccs Neuromed propone ai cittadini un momento da dedicare al corretto stile di vita, con il 'Salotto con l'esperto' che nella scorsa edizione ha attratto un ampio pubblico. L'iniziativa è dedicata alla sana alimentazione e al corretto stile di vita come arma di prevenzione contro le principali patologie che affliggono il mondo occidentale.Gli specialisti Neuromed, nelle le giornate informative promosse dalla Coldiretti, incontreranno i cittadini per confrontarsi e approfondire. Punto di partenza per un corretto stile alimentare la dieta mediterranea che, come indicano numerosi studi condotti anche dal Dipartimento di epidemiologia e prevenzione, ci aiuta a proteggere la nostra salute. "L'impegno scientifico di Neuromed negli studi sulla salvaguardia della salute e la prevenzione delle maggiori malattie croniche - dice Giovanni de Gaetano, presidente dell'Irccs e direttore del Dipartimento di epidemiologia e prevenzione - si estende anche al grande pubblico attraverso incontri e altre iniziative come questa realizzata con la Coldiretti. Seguire corretti stili di vita, primo fra tutti una sana alimentazione mediterranea, è il modo migliore per ridurre, a qualunque età, il rischio di eventi patologici e l’uso di farmaci". Questo il calendario degli appuntamenti: domani dalle 10.30 alle 12.30 'Cervello e alimentazione' con Giorgio Mammucari, nutrizionista Ncl di Roma; sempre domani dalle 18 alle 20 'Ginecologia e alimentazione' con Paola De Domenico, ginecologa Icm Agropoli; il 7 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 'Donne e alimentazione', sempre con Paola De Domenico.