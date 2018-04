30 aprile 2018- 14:54 Nexi: approvato bilancio 2017, crescono ricavi e investimenti

Milano, 30 apr. (AdnKronos) - L'assemblea dei soci di Nexi, l’azienda specializzata nel settore dei pagamenti digitali, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017. A livello consolidato i ricavi sono saliti a 855,9 milioni di euro, rispetto a 688,5 milioni nel 2016, facendo registrare una crescita organica pari al 6,6%, al netto delle acquisizioni realizzate nel 2017, mentre l'Ebitda è salito a 303,9 milioni, rispetto a 227 milioni nel 2016. Nell’ottica di accelerare il focus del gruppo Nexi sull’innovazione e sulla qualità, le spese e gli investimenti per progetti di Ict sono aumentati del 64% nel 2017 raggiungendo la cifra di 97,5 milioni. L'utile netto d’esercizio è di 79,1 milioni, in calo rispetto a 104 milioni del 2016 "per effetto degli investimenti straordinari sostenuti per accelerare la realizzazione del piano industriale". In questi giorni, Nexi ha ricevuto l’autorizzazione da parte della Banca d'Italia e dalla Banca centrale europea a procedere alla riorganizzazione societaria avviata lo scorso gennaio, che prevede la separazione tra le attività legate al mondo dei pagamenti e quelle di natura strettamente bancaria. Si tratta di un "passaggio chiave" della riorganizzazione che diventerà effettivamente operativa a partire da luglio e che consente a Nexi "di focalizzarsi ancor più nel suo percorso di sviluppo per rafforzare ulteriormente il suo ruolo di Paytech italiana specializzata nell’offerta di servizi e di prodotti innovativi e di qualità alle proprie banche partner e, al contempo, di creare la prima banca depositaria italiana".