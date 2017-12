NIGER: QUARTAPELLE (PD), DA GOVERNO ITALIANO SCELTA NUOVA E CORAGGIOSA

27 dicembre 2017- 19:16

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - “La decisione di schierare un contingente militare italiano in Niger, all'interno di una operazione europea, spostando uomini dal fronte iracheno, è una decisione nuova e coraggiosa, con la quale Paolo Gentiloni porta l'Italia ad assumersi le necessarie responsabilità internazionali anche in Africa”. Lo afferma Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera. “Il governo nigeriano -aggiunge- va sostenuto per combattere in modo più efficace i terroristi e i trafficanti di persone che finora hanno trovato nella zona del deserto del Sahara tra Niger e Libia quell'assenza di presidio ideale per i propri traffici. È una decisione di responsabilità che ha a che fare direttamente con la nostra sicurezza nazionale. Spiace la contrarietà annunciata dalla Lega, pronta a sbraitare in ogni occasione su come fermare le orde di immigrati dall'Africa, ma che al dunque di una operazione contro i trafficanti preferisce il disimpegno fanfarone”. “Spiace ancora di più -conclude l'esponente del Pd- il no di Liberi e uguali. Il partito di Massimo D'Alema, che in altre occasioni definì il no alla missione in Afghanistan ‘una vergogna per il Paese’, si troverà ora nella scomoda posizione di motivare il no a una missione europea destinata a contrastare terrorismo e traffico di esseri umani”.