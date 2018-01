NIGER: Sì CAMERA A MISSIONE, APPROVATA RISOLUZIONE MAGGIORANZA

17 gennaio 2018- 16:56

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Con sei distinte votazioni, la Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza di governo che autorizza le nuove missioni militari all'estero, in primis quella in Niger, e conferma quelle già in atto. A favore anche Forza Italia, astenuta la Lega.