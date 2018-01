NIGER: VATTUONE, OK COMMISSIONE SENATO A MISSIONE, LEGA E FI DIVISE

15 gennaio 2018- 18:11

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "La missione in Niger non è 'combact' ma di addestramento, con un numero massimo di 470 militari italiani a vigilare sui confini nigerini, a seguito di una richiesta specifica di quel Paese. Per questo il Partito Democratico ha votato convintamente a favore, consapevole che il Mediterraneo deve diventare sempre più una priorità". Lo dichiara il senatore Vito Vattuone, capogruppo Pd in commissione Difesa del Senato, dove oggi è stato dato il via libera alla missione in Niger."Eppure in commissioni Esteri e Difesa del Senato la Lega si è astenuta, mentre Forza Italia ha votato a favore. E' legittimo domandarsi se la coalizione di centrodestra, che è divisa già su un tema cruciale come la politica estera, sia in grado di governare un Paese", conclude il senatore dem.