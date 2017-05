NIGERIA, BOKO HARAM RILASCIA 82 STUDENTESSE

7 maggio 2017- 09:12

Buja, 7 mag. (AdnKronos/Dpa) - Sono state rilasciate dal gruppo terroristico islamico Boko Haram 82 delle ragazze nigeriane rapite oltre tre anni fa a Chibok, mentre erano a scuola. A confermarlo è lo stesso ufficio del presidente. ''Dopo lunghe trattative - si sottolinea in una nota diffusa via Facebook - le ragazze sono state rilasciate in cambio di alcuni detenuti sospettati di essere legati al gruppo Boko Harem. Le ragazze, attese ad Abuja, saranno ricevute dal presidente Muhammadu Buhari''.