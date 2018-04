28 aprile 2018- 22:02 Nino Benvenuti ricoverato in codice rosso

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Nino Benvenuti, 80 anni compiuti due giorni fa, è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata di Roma, in seguito ad un malore. I medici, dopo il ricovero, sembrerebbero aver escluso il peggio ma si sono riservati la prognosi. Riconosciuto tra i più grandi pugili di tutti i tempi dall''International Boxing Hall of Fame' e dalla 'World Boxing Hall of Fame', l'oro olimpico di Roma '60 aveva festeggiato il 24 aprile in anticipo, sul ring di Roseto degli Abruzzi, i suoi 80 anni.