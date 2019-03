11 marzo 2019- 11:10 Nissan: da Tribunale Tokyo no a richiesta Ghosn di partecipare a Cda

Roma, 11 mar. (AdnKronos/Dpa) - Un tribunale di Tokyo ha respinto la richiesta di Carlos Ghosn, ex presidente di Nissan, di assistere al consiglio di amministrazione del costruttore di auto giapponese previsto per domani. Ghosn, che è stato liberato sotto cauzione mercoledì scorso dopo aver trascorso oltre 100 giorni in carcere per rispondere ad accuse di malversazioni, aveva presentato questa richiesta ad un tribunale distrettuale di Tokyo.Intanto Renault, Nissan e Mitsubishi sono in discussione in vista di creare una nuova governance tra tre gruppi per migliorare la loro collaborazione. Allo studio dei tre partner, che domani riuniscono i propri board, ci sarebbe la creazione di un Cda comune.