18 gennaio 2019- 08:38 Nissan: Ghosn rimarrà in carcere almeno fino a marzo

Roma, 18 gen. (AdnKronos/dpa) - L'ex presidente della Nissan Motor, Carlos Ghosn, resterà in carcere almeno fino a marzo dopo che il tribunale distrettuale di Tokyo ha confermato la sua precedente decisione di negare il rilascio su cauzione. Gli avvocati della difesa hanno impugnato la sentenza martedì ma il giudice Iwao Maeda ha respinto l'appello. Quando agli imputati non viene concessa la libertà provvisoria, devono rimanere in prigione per almeno due mesi dopo la presentazione delle accuse, un periodo che termina il 10 marzo nel caso di Ghosn, e in seguito la corte controlla la detenzione ogni mese. Ghosn è stato arrestato il 19 novembre ed è stato trattenuto da allora alla Tokyo Detention House