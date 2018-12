10 dicembre 2018- 09:37 Nissan: pm giapponesi formalizzano incriminazione Ghosn

Roma, 10 dic. (AdnKronos/dpa) - Il pubblico ministero giapponese ha formalizzato oggi l'incriminazione dell'ex presidente di Nissan Carlos Ghosn, per il suo assistente Greg Kelly e lo stesso gruppo automobilistico per presunte violazioni in tema di compensi e di altri illeciti finanziari per un periodo di almeno 5 anni, fino al 2014. Ghosn è stato arrestato il 19 novembre scorso ed è detenuto in un centro penitenziario a nord di Tokyo. Lo stesso giorno è stato arrestato anche Kelly.