18 settembre 2018- 19:06 No profit: recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day

Milano, 18 set. (AdnKronos) - Lavori di manutenzione nelle scuole, supporto alle fasce di popolazione in difficoltà, ma anche diffondere una maggiore consapevolezza al consumo responsabile in campo alimentare e aiutare le famiglie alle prese con l'emergenza abitativa a trovare soluzioni sicure. Questi alcuni degli obiettivi al centro del Community Day di Whirlpool, che riunisce i dipendenti del gruppo produttore di elettrodomestici coinvolgendoli in attività socialmente utili al fianco di realtà no profit. I progetti inclusi nel programma del Community Day 2018 includono anche i territori di Varese e delle Marche, oltre a dieci Paesi nella regione Europa, Medio Oriente e Africa, per un totale di oltre 500 volontari impegnati. A Milano oltre 150, quasi tutti under 35 e provenienti da varie parti del mondo, i giovani scesi in campo. Diverse le organizzazioni individuate; tra queste la cooperativa sociale La Strada, operante nelle attività di assistenza e supporto alle fasce di popolazione in difficoltà. Nata nel 1981 nella periferia sud-est di Milano, l'ong accoglie ogni anno oltre 2mila persone offrendo cure mediche, sostegno psicologico, formazione e orientamento al lavoro. Aiuta le persone a riattivarsi e le accompagna concretamente verso l’autonomia.