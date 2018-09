18 settembre 2018- 19:06 No profit: recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day (3)

(AdnKronos) - Durante il Community Day, "insieme ai dipendenti dell’azienda cercheremo di rendere più belli e accoglienti gli ambienti dell'istituto scolastico, realizzando semplici, ma preziosi interventi di manutenzione ordinaria". Attraverso quest’attività di volontariato, "i giovani dipendenti offriranno un esempio positivo ai bambini e ai ragazzi che frequentano la scuola" e al tempo stesso "saranno protagonisti di un concreto gesto di solidarietà, che rappresenta anche una bella opportunità per rafforzare lo spirito di squadra".Tra le altre organizzazioni coinvolte nel Community Day, l'associazione Banco Alimentare della Lombardia Danilo Fossati, l'associazione di promozione sociale La Rotonda, la cooperativa sociale Bee.4 Altre Menti e l'associazione Atlha Aps.