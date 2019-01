24 gennaio 2019- 16:34 No profit, torna sconto Ires

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Torna l'Ires scontata per le organizzazioni no profit. Le commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno approvato l'emendamento al decreto legge semplificazioni che riporta l'aliquota al 12% . Il governo corregge così, dopo le polemiche, la decisione di tassare il volontariato introdotta con il maxiemendamento del governo alla manovra nel dicembre scorso, con l'aliquota salita di colpo al 24%."Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato - spiegava sempre nel dicembre scorso il ministro Luigi Di Maio, anticipando il cambio di rotta dell'esecutivo - e ne è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli. Non possiamo intervenire nella Legge di Bilancio perché si andrebbe in esercizio provvisorio. Ma prendo l'impegno di modificarla nel primo provvedimento utile". Oggi la modifica.