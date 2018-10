1 ottobre 2018- 15:28 Nobel: prof. Viola (Unipd), l'immunoterapia è strategia rivoluzionaria per il futuro (2)

(AdnKronos) - "L’evoluzione ci ha dotato di un sistema immunitario fornito di efficacia, selettività e memoria: tre caratteristiche fondamentali per combattere i patogeni. I vaccini rappresentano infatti una straordinaria arma che la scienza ha sviluppato per istruire il nostro sistema immunitario a proteggerci contro virus e batteri. Ma quelle stesse caratteristiche – efficacia, selettività e memoria – possono essere utilizzate contro le cellule tumorali. C’è voluto più tempo, è stata necessaria una migliore comprensione dei meccanismi che regolano l’attivazione dei nostri linfociti, ma il Nobel assegnato oggi ci dice chiaramente che ci siamo e che gli oncologi di oggi e di domani hanno nuovi strumenti per curare i loro pazienti", conclude.