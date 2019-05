17 maggio 2019- 18:23 Nomine: la partita per Mef e Sace, Mazzotta in pole per Rgs/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Appare invece più incerto l'esito della partita per Sace, anche se si punta a trovare entro la settimana prossima la sintesi tra la posizione del ministro dell'Economia Giovanni Tria favorevole alla riconferma dell'attuale amministratore delegato Alessandro Decio e l'ad di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo che rivendica un rinnovo al vertice.A quanto apprende l'Adnkronos, la ricerca degli head hunter assoldati da Palermo per trovare il successore di Decio sarebbe conclusa. Ma dopo diversi mesi ancora non è stata presa nessuna decisione e Decio sarebbe persino pronto all'atto estremo di non dare più la disponibilità a proseguire il mandato se non si pone fine ai rumors e allo stillicidio del toto-nomine.